Uefa-præsident: VAR er på vej til Champions League

Det var et af de helt store diskussionsemner under sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Videosystemet Video Assistant Referee (VAR) delte vandene blandt fodboldfans, og nu kan de selv samme fans se frem til at se systemet i aktion under Champions League.

Fredag siger præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, således, at forbundet har planer om at introducere VAR i næste sæsons udgave af den europæiske klubturnering.

Uefa har indtil videre afvist at implementere det omdiskuterede videosystem, der giver dommere mulighed for at se situationer igennem en ekstra gang på en tv-skærm, men lader altså til nu at være klar.

- Planen er at bruge det fra næste sæson, og den første kamp bliver Super Cuppen (mellem Europa League- og Champions League-vinderne, red.).

- VAR er ikke helt klar nu, men vi ved også, at der ikke er noget vej tilbage efterhånden. Det er mere problematisk, end det ser ud. Planen er at bruge det fra næste sæson, men lad os se, hvad der sker, siger Ceferin.

Den slovenske Uefa-præsident vil fredag ikke lægge sig 100 procent fast på, at VAR kommer i brug næste sæsons Champions League.