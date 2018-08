Skurken Cornelius begræder brændt straffespark

Andreas Cornelius vil næppe tænke tilbage på sin korte tilbagevenden til Telia Parken torsdag aften med glæde.

Her blev den danske angriber skurk for sin italienske klub Atalanta, der endte med at tabe til Cornelius' tidligere klub FC København, som i stedet sikrede pladsen i gruppespillet i Europa League efter forlænget spilletid og straffespark.

Andreas Cornelius misbrugte det femte og sidste straffespark for de italienske gæster, og derfor havde han også svært ved at finde de positive gloser frem efter kampen.

- Det er noget lort. Nu er jeg røget ud af to straffesparkskonkurrencer på ret kort tid (VM med Danmark og Europa League med Atalanta, red.), og det er virkelig ikke sjovt.

- Jeg troede, at jeg ville score. Trænerne havde valgt fire sparkere, og så blev der spurgt et par gange, hvor der ikke rigtig var nogle, der ville tage den, og så sagde jeg, at jeg ville sparke, siger han.

Cornelius havde trods skuffelsen overskud til at rose sin tidligere klub for præstationen i returkampen, der modsat kampen i Italien var langt mere jævnbyrdig.

- Set over to kampe synes jeg, at vi var bedre end FCK, fordi vi var så meget bedre i første kamp, mens jeg synes, at det var en meget jævn kamp i Parken.

- Det var meget lige, og FCK var gode. Det vidste jeg godt, og det kunne gå begge veje. Var der et hold, som vi skulle ryge ud til, så jeg er glad på deres vegne, men jeg er selvfølgelig stadig irriteret over, at vi ikke vandt, siger han.

Torsdagens brændte straffespark kommer efter en periode, hvor der har været sået tvivl om Cornelius' fremtid i Atalanta, men den danske angriber har ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen.

- Nu fik jeg en masse spilletid, også fordi kampen gik i forlænget spilletid, og jeg må bare gøre det godt, hver gang jeg får muligheden og så arbejde hårdt og professionelt til træning.

- Jeg er i en klub, hvor der er mange om buddet og mange gode spillere. Der er mange penge i klubben, så der bliver hentet gode spillere til, og sådan er det. Det må man tage med, siger den danske landsholdsspiller.