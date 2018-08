Dansk Malmö-profil: Fodbolden sejrede mod FCM

Malmö FF slog torsdag FC Midtjylland ud af Europa League efter et nordisk stormøde i Herning, som svenskerne vandt 2-0.

Dermed endte playoffkampene 4-2 i svensk favør samlet, og Malmös landsholdsaktuelle midtbanespiller Anders Christiansen er svært tilfreds efter mødet med de aggressive og fysiske midtjyder.

- De gik meget hårdt til os og mig. Ikke et ondt ord om den spillestil. Det er også en måde at spille på, men jeg er glad for, at fodbolden sejrede.

- Vi var skarpest, mest kyniske og spillede generelt bedst og mest underholdende. Al mulig respekt til FCM, men vi spillede på vores måde, og vores spillestil var bedst, så vi vandt fortjent over to kampe, siger Anders Christiansen.

Skarpe Malmö sendte FC Midtjylland ud af Europa League

FC Midtjylland-cheftræner Jess Thorup er ikke nødvendigvis uenig med Christiansen og savnede koldblodighed hos sine spillere.

- Jeg er skuffet over, at vi blev en anelse rystede i anden halvleg. Vi skulle kun bruge et mål, men vi blev for stressede, siger Thorup.

Da han tiltrådte i FCM i sommeren 2015 opsatte FCM en målsætning om at komme i et europæisk gruppespil tre gange i de kommende fem sæsoner.

Den målsætning kiksede torsdag, da FCM kun én gang i løbet af fire år med Thorup ved roret er kommet videre til et gruppespil.

- Vi gav ellers os selv de bedste muligheder, og hvis Jakob (FCM-anfører Jakob Poulsen, red) havde scoret på frisparket i stedet for at ramme stolpen, havde vi måske jublet nu.

- Der manglede en centimeter og de afgørende marginaler. Men fodbold er sort og hvidt, og det skal vi lære at leve med.

- Jeg må også bare tage hatten af for Malmö. De spillede en god og rutineret kamp, og så udnyttede de deres chancer, siger Jess Thorup.