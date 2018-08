Eriksen og Tottenham skal møde Barcelona og Messi i Champions League

Der venter Christian Eriksen et par fodboldbrag, når han sammen med Tottenham deltager i gruppespillet i Champions League.

Her skal den danske landsholdsprofil og Tottenham således møde FC Barcelona med superstjernen Lionel Messi to gange.

Det stod klart, da de to klubber kom i gruppe B, da der torsdag aften blev trukket lod til gruppespillet i den fornemste europæiske klubturnering.

Derudover skal Christian Eriksen og co. også møde hollandske PSV Eindhoven samt italienske Inter, der var seedet i den nederste gruppe.

Inter deltager i gruppespillet i Champions League for første gang i syv år.

De forsvarende mestre fra Real Madrid endte i gruppe G, hvor modstanderne bliver italienske AS Roma, CSKA Moskva og tjekkiske Viktoria Plzen.

Her skal Real Madrid uden Cristiano Ronaldo, der i sommer skiftede til Juventus, forsøge at vinde turneringen for fjerde gang i træk.

Der venter også et brag for portugiseren, når Cristiano Ronaldo vender tilbage til Old Trafford, hvor Manchester United venter.

De to storklubber endte i gruppe H, hvor også Daniel Wass og Valencia samt schweiziske Young Boys er med.

Gruppe C ligner en dynamitgruppe med hold som Paris Saint-Germain, Napoli og Liverpool, der senest var i finalen.

Her er også Røde Stjerne med, og det er første gang i turneringens historie, at den serbiske klub deltager.

Røde Stjerne vandt turneringen i 1991, men først året efter blev konceptet med Champions League indført.

Thomas Delaney og Borussia Dortmund endte i gruppe A med spanske Atlético Madrid, Monaco og Club Brugge.

Hollandske Ajax med blandt andre Lasse Schöne, Kasper Dolberg og Rasmus Nielsen deltager i gruppespillet for første gang i fire sæsoner.

Ajax endte i gruppe E sammen med Bayern München, Benfica og græske AEK Athen.

Det engelske mesterhold, Manchester City, har ofte store ambitioner i turneringen, og Josep Guardiolas tropper kom i gruppe F med ukrainske Shakhtar Donetsk, franske Lyon og tyske Hoffenheim.