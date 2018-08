Avis: Christian Eriksen er Paris SG's plan B

Hvis ikke det lykkes Paris Saint-Germain at købe midtbanespilleren Ivan Rakitic i Barcelona, vil den franske storklub vende sin opmærksomhed mod Christian Eriksen.

Det skriver den britiske avis Sunday Express.

Ifølge avisen er PSG klar med et bud på over 100 millioner pund - eller hvad der svarer til over 820 millioner kroner - for danskeren, som i løbet af sommeren har været i forhandlinger med Tottenham om en kontraktforlængelse, der stadig lader vente på sig.

Sunday Express mener at vide, at den danske midtbanespiller vil betales på lige fod med London-klubbens højest lønnede spiller, Harry Kane. Det er angiveligt det krav, der trækker kontraktforhandlingerne i langdrag.

Tidligere på sommeren var der vedvarende rygter, om at Christian Eriksen var på vej til enten Barcelona eller Real Madrid.

I slutningen af maj havde Barcelona-mediet Sport danskeren på forsiden og koblede ham til et skifte til Barcelona.

Dagen efter Sports forside havde Madrid-mediet Marca også danskeren på forsiden som en mulig afløser for Luka Modric i Real Madrid.

Forsiderne gjorde dog ikke det store indtryk på Tottenham-danskeren.

- Jeg gider ikke at snakke om rygter, sagde Eriksen dengang.

Den 26-årige dansker har spillet i Tottenham siden 2013, hvor han kom til London-klubben efter fem år i hollandske Ajax.