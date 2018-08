FCM-træners opsang: Skal vi sætte os i bussen og køre hjem

Det var et rystet FC Midtjylland-hold, der gik til pause i torsdagens udebaneopgør mod Malmö FF i første playoffopgør i Europa League.

Kampen endte 2-2, men FCM var bagud 0-2 efter første halvleg.

Jess Thorup måtte derfor tale med store bogstaver, da FCM-spillerne kom ind til pause.

- Vi var oppe imod et klassemandskab. Vi var et skridt efter i første halvleg.

- Jeg spurgte spillerne i pausen, om vi skulle sætte os ud i bussen og køre hjem, eller om vi skulle gå ud og kæmpe for det, siger Jess Thorup.

FC Midtjylland var før pausen blevet overrumplet. Især på dødboldene, hvor Malmö scorede begge mål, blev FCM-spillerne overraskede over, hvor stærke svenskerne var.

FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen var en af de spillere, der måtte tage ansvar efter Thorups opsang.

- Vi fik at vide, vi skulle forsvare bedre på dødbolde, hvor vi ikke var gode nok. Og så skulle vi være bedre i vores pres, som vi fik sat i anden halvleg, siger Jakob Poulsen.

FC Midtjylland leverede flot comeback mod Malmö FF

Jess Thorup var efter kampen meget tilfreds med spillernes reaktion. Han ser nu FCM som favorit til at gå videre.

- Jeg synes, spillerne rejste sig som mandfolk og viste, hvad det er for et hold, vi er. Vi spillede en fantastisk anden halvleg. Det var et fint resultat.

- Vi har givet os selv et fantastisk godt udgangspunkt. Vi er gode på vores hjemmebane, og det taget i betragtning er vi favoritter, siger Thorup.

Han understreger dog, at der stadig er to halvlege tilbage at spille.

FC Midtjylland tager imod Malmö torsdag på MCH Arena i det sidste og afgørende opgør.