Belgiere bankede Brøndby i europæisk målfest

Målene haglede ind, da Brøndby torsdag aften gæstede Genk i den første af to playoffkampe om at komme i Europa Leagues gruppespil.

Genk endte med at vinde kampen 5-2, men undervejs havde Brøndby kæmpet sig tilbage fra 0-2 til 2-2.

På alle måder var det en fodboldkamp, der bølgede frem og tilbage, og hvor Genk nu står med de klart bedste kort på hånden inden næste uges returopgør.

Alexander Zornigers tropper kan især ærgre sig over, at det ikke lykkedes at lukke bedre af i forsvaret, da holdet havde kæmpet sig tilbage og udlignet i anden halvleg.

Genk dominerede i det meste af første halvleg, og angriberen Mbwana Samata gjorde det til 1-0 efter 37 minutter.

Kort før pausefløjt fordoblede hjemmeholdet føringen, da Leandro Trossard udnyttede et straffespark.

Men Brøndby viste flot moral i anden halvlegs begyndelse og fik scoret to gange på blot fire minutter.

To minutter inde i anden halvleg reducerede Brøndbys stopper Hjörtur Hermannsson til 1-2 efter klumpspil i feltet.

Fire minutter senere udlignede angriberen Kamil Wilczek til 2-2 for Brøndby efter et godt indlæg fra Ante Erceg.

Det lignede dermed et flot comeback af Brøndby, men lykken skulle ikke vare længe.

Genks kantspiller Dieumerci Ndongala kom med et forvarsel, om hvad der skulle ske, da han bankede bolden på overliggeren efter 53 minutter.

Brøndby kom i de efterfølgende minutter under hårdt pres og havde store problemer i defensiven.

Belgierne endte med at score hele tre gange i slutfasen og sendte dermed Brøndby på randen af europæisk exit.

Med to mål mere for Genk fuldendte Samata sit hattrick. Han scorede i det 55. og 70. minut, så det stod 4-2 til hjemmeholdet.

Og det skulle blive endnu værre for Brøndby.

Trossard udnyttede i de sidste minutter store huller i Brøndby-forsvaret og gjorde det til slutresultatet 5-2.