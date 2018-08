Danskere har hjulpet norsk klub tættere på europæisk gruppespil

Norske Sarpsborg tog torsdag aften et stort skridt mod gruppespillet i Europa League, og det skete med hjælp fra to danskere.

Både Matti Lund Nielsen og Patrick Mortensen scorede nemlig på straffespark i holdets 3-1-sejr på hjemmebane over israelske Maccabi Tel Aviv.

Dermed har det norske mandskab et glimrende udgangspunkt før returopgøret om en uge i Israel.

En tidlig føring satte skub i tingene for Sarpsborg, og da Matti Lund Nielsen i det syvende minut fordoblede føringen på et fladt spark til 2-0, så det for alvor godt ud.

En fremstormende Maccabi-keeper nedlagde Sarpsborgs Muhammed Rashad ti minutter inde i anden halvleg.

Dommeren pegede på straffepletten, hvorfra Mortensen bankede den sikkert ind i modsatte side af målmanden.

Simon Kjær var ikke i truppen hos Sevilla, som på udebane vandt 1-0 over Sigma Olomouc i det første af to opgør.

Den tidligere FC København-spiller Christoffer Remmer var med fra start hos Molde, som gæstede russiske Zenit Skt. Petersborg.

Molde gik til pause foran 1-0, men måtte til sidst se sig slået 1-3.