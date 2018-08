Fifa-skandalen: Fodboldleder får fire år bag tremmer

Den tidligere brasilianske fodboldleder José Maria Marin er onsdag blevet idømt fire års fængsel og en stor bøde for sin rolle i den store skandale i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

86-årige Marin er tidligere præsident for Det Brasilianske Fodboldforbund.

Den tidligere fodboldleder er ved en domstol i New York blevet dømt for at tage imod bestikkelse i bytte for tv-rettigheder til turneringerne Copa America og Copa Libertadores.

Ud over fængselsstraffen har Marin fået en bøde på 1,2 millioner dollar. Derudover skal han tilbagebetale 3,3 millioner dollar. Det svarer sammenlagt til 29 millioner kroner.

José Maria Marin var en af flere fodboldofficials, der i maj 2015 blev arresteret forud for en Fifa-kongres i Zürich.

Arrestationerne og anklager om korruption mod flere højtstående Fifa-folk pressede efterfølgende den daværende Fifa-præsident, Sepp Blatter, til at udsætte et præsidentvalg, hvor han stod til genvalg.

I alt er der rejst tiltale mod 42 personer i Fifa-skandalen. 22 har erklæret sig skyldige, mens tre er døde, siden sagen begyndte at rulle for tre år siden.