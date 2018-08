Braithwaite bombede for tredje gang i sæsonen i England

Landsholdsangriberen Martin Braithwaite har fået en fremragende start på sæsonen for Middlesbrough i Championship i England.

Lørdag scorede han sæsonmål nummer tre i fire kampe og hjalp sit hold til en 2-0-sejr over Bristol City i den næstbedste engelske fodboldrække.

Braithwaite var på pletten for Middlesbrough i det 13. minut og grundlagde dermed holdets udesejr, der blev cementeret af Britt Assombalonga senere i første halvleg.

Danskeren lå på lur, da Bristols forsvarsspillere ad to omgange kiksede deres forsøg på at flytte bolden ud farezonen. En sikker inderside var derfor alt, der skulle til for at bringe Middlesbrough i front.

Middlesbrough topper Championship med ti point i de første fire kampe.

Braithwaite vendte tilbage til den nordengelske klub før indeværende sæson efter et lejeophold i franske Bordeaux. I sommer var han en del af det danske landshold, der nåede ottendedelsfinalen ved VM-slutrunden i Rusland.

Det samme var venstrebacken Jonas Knudsen. Lørdag var han med fra start hos Ipswich, der hjemme fik 1-1 mod Aston Villa.

Ipswich har to point efter tre kampe på 16.-pladsen.