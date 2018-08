Bayern München fik has på lilleputter med stort besvær

David Nielsen er træner for superligaens eneste ubesejrede hold efter fem spillerunder. Men hvor bliver målene af?

Modsat Uefa har Divisionsforeningen ingen konkrete regler for, om kontroversielle kendelser må vises på storskærme under ligaens kampe.

Astanas danske sportschef, Lars Michaelsen, ærgrer sig over at miste både Michael Valgren og Jesper Hansen.

Hækkeløber Sara Slott Petersen håber på at vinde medaljer ved VM.

Parret havde også »svært ved at svare på spørgsmål stillet af folk af det modsatte køn.«

Ved at omdanne celler i kroppen kan vi reparere hjerter og degenererende hjerner.

Professor emeritus Ove Kaj Pedersen har skrevet en ny bog med et bud på, hvordan vi redder konkurrencestaten ud af sin krise.

Motorolas nyeste smartphone kritiseres for at kopiere design og navn fra konkurrenter. Finans

At den amerikanske præsident har inddraget en tidligere CIA-direktørs sikkerhedsgodkendelse, har fået en række tidligere CIA-topchefer til tasterne.

Efter besøg i Nordkorea frygter leder af dansk hjælpeorganisation, at en humanitær katastrofe er under opsejling på grund af FN’s sanktioner og en fejlslagen høst.

Den russiske leder deltog i den østrigske udenrigsministers bryllup lørdag forud for møde med Merkel i Berlin.

Martin Braithwaite scorede sit mål nummer tre i sæsonen for Middlesbrough, der vandt 2-0 over Bristol City.

De forsvarende pokalmestre fra Frankfurt kommer ikke til at genvinde titlen. Med Frederik Rønnow på mål tabte klubben med 1-2 på udebane mod SSV Ulm, der spiller i Regionalliga Sydvest.

Landsbyklubben havde otte minutters tillægstid til at tvinge opgøret ud i forlænget spilletid, men den sydtyske storklub slap for en længere arbejdsdag på kontoret.

Niko Kovac vandt i sidste sæson pokalturneringen med netop en finalesejr over Bayern München, men den forhenværende Frankfurt-boss bed formentlig negle, indtil Lewandowski afværgede en pokalsensation.

Med et hold bestående af blandt andre en bilsælger, en stenhugger og en skatterådgiver formåede sidste sæsons nummer 12 i en af de fire regionalligaer at tæmme de store stjerner.

Bayern Münchens nye cheftræner, Niko Kovac, stillede ellers op i noget nær stærkeste opstilling, hvilket ud over målscorer Lewandowski indbefatter spillere som Manuel Neuer, Thiago Alcântara, Arjen Robben og Franck Ribery.

Mod upåagtede Drochtersen/Assel fra Regionalliga Nord, der er det fjerdehøjeste niveau, måtte storklubbens stjerner slide i hele 81 minutter, før et forløsende sejrsmål af Robert Lewandowski grundlagde en 1-0-sejr.

En uge efter den overlegne og overbevisende 5-0-sejr over Eintracht Frankfurt i Suppen Cuppen var Bayern München i anderledes store problemer i første runde af den tyske pokalturnering.

Du er ikke alene i din have. Til gengæld er du heller ikke længere alene om havearbejdet.

