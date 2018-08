Ajax med to danskere uddelte klø i CL-kvalifikationen

Lasse Schöne fik fuld spilletid, mens Rasmus Nissen Kristensen blev skiftet ind, da fodboldklubben Ajax tirsdag aften kom videre fra tredje kvalifikationsrunde i fodboldens Champions League.

Danskerne var med til at vinde 3-0 hjemme over belgiske Standard Liege.

Med sejren er Ajax videre til playoffrunden med samlet 5-2.

Klaas Jan Huntelaar og Matthijs de Ligt scorede for Ajax før pausen, og i anden halvleg scorede David Neres til slutresultatet.

Rasmus Nissen Kristensen sad på bænken for Ajax fra start, men han kom ind i det sidste kvarter. Kasper Dolberg var ikke med i truppen for hollænderne.

I playoffrunden skal Ajax møde ukrainske Dynamo Kiev, der tidligere tirsdag sendte Slavia Prag fra Tjekkiet ud med samlet 3-1.

I Ungarn røg Malmö FF ud efter 0-0 mod Vidi FC.

Lasse Nielsen, Søren Rieks og Anders Christiansen var med i hele kampen for svenskerne, og sidstnævnte indkasserede en advarsel.

Den tidligere FC Midtjylland-målmand Johan Dahlin reddede i anden halvleg et straffespark fra Vidi FC's Danko Lazovic.

Det første opgør i Sverige endte 1-1, og derfor gik Vidi FC videre på reglen om flest scorede mål på udebane.

Malmö FF bliver overført til playoffrunden om at komme med i Europa League-gruppespillet.

Her skal holdet sandsynligvis møde danske FC Midtjylland, hvis de danske mestre gør arbejdet færdigt i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

FC Midtjylland vandt 2-0 ude over The New Saints fra Wales i den første kamp og er således stor favorit til at gå videre før torsdagens returkamp i Herning.

Den skotske mester, Celtic, er færdig i Champions League-kvalifikationen efter et 1-2-nederlag ude til græske AEK Athen, der samlet vandt med 3-2.

Også tyrkiske Fenerbahce røg ud efter 1-1 hjemme mod Benfica. Portugiserne kom videre med samlet 2-1.

FC Midtjyllands overmænd fra anden runde i Champions League-kvalifikationen, FC Astana, er også ude efter 0-1 ude mod Dinamo Zagreb.

Kroaterne kom videre med samlet 3-0.