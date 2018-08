Tidligere FCK-profil sendte Dynamo Kiev mod CL-avancement

Den tidligere FC København-spiller Benjamin Verbic var tirsdag aften stærkt medvirkende til, at Dynamo Kiev kom videre fra tredje kvalifikationsrunde i fodboldens Champions League.

Den slovenske offensivspiller lavede målet til 1-0, da den ukrainske klub vandt 2-0 hjemme over Slavia Prag.

Efter 11 minutter strakte Benjamin Verbic foden frem og sendte et indlæg i mål efter et frispark til hjemmeholdet.

Dynamo Kiev kom dermed videre til playoffrunden med samlet 3-1.

Slavia Prag bliver efter nederlaget overført til Europa Leagues gruppespil.

I den første kamp i Tjekkiet, der endte 1-1, scorede Benjamin Verbic Dynamo Kievs mål.

Han skiftede i december sidste år til den traditionsrige ukrainske klub efter knap to et halvt år i FCK.

Her nåede Benjamin Verbic at vinde DM-guld to gange, og han vandt også den danske pokalturnering to gange.

I playoffrunden, som er sidste skridt før Champions League-gruppespillet, skal Dynamo Kiev møde enten hollandske Ajax eller belgiske Standard Liege, der spiller senere tirsdag aften.

Det første opgør i Belgien endte 2-2.