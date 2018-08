Parma vinder appelsag og slipper for matchfixingstraf

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Premier League har indført en tidlig transferdeadline for første gang nogensinde – og som det første sted i verden.

Udgifter til at servicere gælden er på vej til at blive den hurtigst voksende statslige udgift.

Liberal Alliance opfordrer DF til at love sin støtte til blå blok efter et valg.

Huspriserne stiger over hele landet, men særligt i én type kommune stiger de ekstraordinært. Finans

Da regnen pludselig væltede ned over Smukfest, var der mange, der forlod pladsen. Det gav igen problemer med lange køer til busserne.

Viktor og Amalija Knavs aflagde eden i New York torsdag.

Regeringens ambition om et harmonisk efterår i blå lejr er truet af tordenvarsler i den politiske vejrudsigt.

Parma leverede et lille eventyr, da klubbens hårdtprøvede spillere slog stjernerne fra Juventus.

Fodboldklubben Parma har for tredje gang i denne sæson fået fratrukket point i Serie A for uorden i økonomien.

Parma er rykket op i det italienske ligasystem tre sæsoner i træk, efter at klubben blev erklæret konkurs i 2015.

Som følge af torsdagens appelsag har Emanuele Calaio fået nedsat sin karantæne fra to år til fem måneder. Til gengæld er hans bøde steget fra 150.000 kroner til 225.000 kroner.

I den sidste af de fire beskeder skrev Calaio, at det hele var for sjov, og det har han siden holdt fast i.

Det var angriberen Emanuele Calaio, der havde sendt fire beskeder til Spezia-forsvarsspilleren Filippo De Col og opfordret ham til at underpræstere. Tidligere spillede begge for Spezia.

Torsdag havde klubben held med sin appel i en sag om matchfixing, hvor en af klubbens spillere opfordrede en modspiller til at spille en dårlig kamp mod Parma.

Serie A-klubben Parma slipper for at åbne sæsonen med minuspoint på kontoen.

Angriberen Emanuele Calaio havde sendt fire beskeder til Spezia-forsvarsspilleren Filippo De Col med opfordringer om at underpræstere. Foto: AP/Paolo Lazzeroni

Godsbanens sjældne arter får nyt liv på letbanen, efter et møde resulterede i en god idé.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

