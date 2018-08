Unødvendige serbiske mål irriterer Kasper Hjulmand

Onsdag bliver Lars Eller hyldet for en historisk triumf. Jyllands-Posten har talt med hans bror og ungdomstræner om en stjerne, der tidligere var en genert dreng, der straffede sig selv hårdt efter nederlag.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark er tavse om, hvad Pernille Blumes opsigtsvækkende taktik i EM-semifinalen vil få af betydning for det fremtidige samarbejde.

Premier League har indført en tidlig transferdeadline for første gang nogensinde – og som det første sted i verden.

Udgifter til at servicere gælden er på vej til at blive den hurtigst voksende statslige udgift.

Togtrafikken vil være påvirket frem til sent fredag eftermiddag.

Liberal Alliance opfordrer DF til at love sin støtte til blå blok efter et valg.

Huspriserne stiger over hele landet, men særligt i én type kommune stiger de ekstraordinært. Finans

Viktor og Amalija Knavs aflagde eden i New York torsdag.

Regeringens ambition om et harmonisk efterår i blå lejr er truet af tordenvarsler i den politiske vejrudsigt.

FCK-manageren er glad for præstationen mod CSKA Sofia og roser forsvarsspilleren Denis Vavro.

De danske mestre vandt 2-0 ude mod walisiske The New Saints og har det ene ben i Europa Leagues playoffrunde.

Dominik Kaiser og Hany Mukhtar scorede, da Brøndby vandt 2-0 ude over Spartak Subotica.

Den norske manager erkender, at presset ligger på FCK.

- Selvfølgelig giver reduceringen liv, men vi ville jo helst mindst have haft uafgjort. Vi har et udgangspunkt, som vi bare skal angribe, og det er vi gode til, siger Mathias Rasmussen til bold.dk.

En reducering af Mathias Rasmussen sikrede en smule nordsjællandsk håb inden returkampen, og Kasper Hjulmand fortæller da også til avisen, at man stadigvæk har en tro på at kunne vinde sammenlagt.

- Det var ikke en kamp, hvor vi skulle lukke to mål ind. Men det var de små detaljer, der kostede. Vi forsvarede dårligt ved 0-2-målet, og i forhold til målet til 0-1 var vi forberedt på, at bolden ville komme i det område.

FC Nordsjælland kom bagud i det tiende minut, da Ricardo Gomes headede gæsterne i front efter et hjørnespark. I anden halvleg blev en forsvarsfejl kostbar, og Goran Zakaric fik nærmest foræret scoringen til 2-0.

Det irriterer FC Nordsjællands cheftræner, at hans mandskab torsdag lukkede to mål ind i hjemmekampen mod Partizan, der slap fra Farum med en 2-1-sejr i Europa League-kvalifikationen.

FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand under kampen mod FK Partizan. Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland var forberedt på Partizans styrker, men indkasserede alligevel to mål.

Godsbanens sjældne arter får nyt liv på letbanen, efter et møde resulterede i en god idé.

Forskere har for første gang målt på den kemiske sammensætning af Solsystemets allertidligste år. Måske kan det en dag lære os at forstå, hvorfor Jorden blev beboelig.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

