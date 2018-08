Chelsea og Real Madrid er blevet enige om målmandshandel

Transfersagaen om Chelseas belgiske stjernemålmand, Thibaut Courtois, ser snart ud til at få en ende.

Onsdag aften meddeler Chelsea, at klubben er nået til enighed med Real Madrid om betingelserne for en transfer.

Dermed mangler belgieren kun at forhandle sine personlige vilkår på plads og bestå et lægetjek. Begge dele betragtes som en formalitet.

Real Madrid meddeler onsdag, at lægetjekket vil foregå torsdag, og at klubben forventer at præsentere Thibaut Courtois som Real Madrid-spiller klokken 13 torsdag.

På klubbens hjemmeside er han onsdag aften allerede udråbt som ny Real-spiller.

- Vi er her til aften blevet enige med Real Madrid om en transfer for Thibaut Courtois, som er afhængig af hans personlige forhold og et lægetjek. Som en del af handlen skifter Mateo Kovacic til Chelsea på en etårig lejeaftale, skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Den 26-årige keeper har været på kontrakt i Chelsea siden 2011, men i sine første tre år som Chelsea-ejet var han udlejet til Atlético Madrid. Nu er han i stedet for på vej til lokalrivalen.

Ifølge spanske medier koster Courtois 35 millioner euro (cirka 260 millioner kroner), og ifølge Reuters venter der en seksårig aftale i Madrid for målmanden.

Courtois nåede at spille 154 kampe for Chelsea efter sit skifte til klubben i 2011. Han var dog udlejet i tre sæsoner til Atlético Madrid fra 2011 til 2014.

I de seneste dage er Thibaut Courtois blevet væk fra træningen i Chelsea, hvilket angiveligt har været som et signal om, at han ønskede at blive solgt.

Belgierens kontrakt i Chelsea stod til at udløbe om et år, og derfor var denne sommer sidste mulighed for at få et hæderligt beløb for keeperen, der blev valgt som VM's bedste målmand i Rusland denne sommer.

Thibaut Courtois har to børn fra et tidligere forhold. Børnene bor i Madrid, hvilket angiveligt har været en stor faktor i ønsket om at flytte til Real Madrid.

Meget tyder på, at Chelsea allerede har udset sig en erstatning.

Onsdag købte Athletic Bilbao-målmand Kepa Arrizabalaga sig ud sin kontrakt med den spanske klub.

Ifølge britiske medier betyder det, at den 23-årige målmand skifter til Chelsea, som højst sandsynligt har betalt frikøbsklausulen gennem Arrizabalaga.