FCK-angriber laver hattrick i EL-ydmygelse af islændinge

FC København spillede sig torsdag aften på meget sikker vis videre fra Europa League-kvalifikationens anden runde.

I Telia Parken drev FCK gæk med islandske Stjarnan, der blev sendt hjem med et nederlag på 0-5.

Efter 2-0-sejren i den første kamp går FCK videre med samlet 7-0.

I tredje runde skal den danske klub møde bulgarske CSKA Sofia, der vandt 3-1 ude over østrigske Admira Wacker og er videre med samlet 6-1.

Der var kun spillet knap fire minutter af kampen mellem FCK og Stjarnan, da den vikarierende anfører, Viktor Fischer, drejede rundt i straffesparksfeltet og bragte hjemmeholdet foran 1-0 med et fladt skud.

Midt i halvlegen fordoblede Carlo Holse føringen med en flot afslutning, og det blev også 3-0 inden pausen ved Kenan Kodro.

Samme spiller øgede til 4-0 på et hovedstød tidligt i anden halvleg.

Lidt senere lod Viktor Fischer sig udskifte, og han overlod anførerbindet til William Kvist, der spillede hele kampen for FCK.

Kenan Kodro var ikke færdig med sit målshow, og et kvarter før tid fuldendte han sit hattrick ved at score til 5-0.

Det var det andet hattrick i Parken af en FCK-angriber på fire dage, eftersom Dame N'Doye søndag scorede tre gange i 4-0-sejren over AaB i Superligaen.

Kort før slutfløjtet ramte FCK stolpen ved et hjørnespark, og i sekvensen efter måtte FCK-målmand Stephan Andersen redde en islandsk friløber i den anden ende.

Fire danske hold er med i Europa League-kvalifikationens tredje runde.

FC Nordsjælland skal møde Partizan Beograd fra Serbien, mens Brøndby møder Spartak Subotica, der også er fra Serbien.

Endelig står det klart, at FC Midtjylland skal op mod The New Saints fra Wales.