Zlatan Ibrahimovic scorede hattrick på 24 minutter

Portræt: Geraint Thomas har to OL-guldmedaljer i bagagen og ingen sager om mistænkeligt medicinbrug.

Magnus Cort havde meldt ud, at han ville forsøge sig, men han kunne ikke følge med de hurtigste i spurten.

Det giver ingen mening, at Jakob Fuglsang kører for klassementet igen i Tour de France, mener en cykelekspert.

Tørken er nu så alvorlig, at levende lys på kirkegårde udgør en stor brandfare, advarer beredskabschef.

Hvor slemt er det for Frankrigs præsident, at han ikke fyrede sin bodyguard, der klædte sig ud som politimand og slog på demonstranter?

Der kan være tusindvis af kroner at spare ved at tage firmabilen på ferie. Også selvom din arbejdsgiver ikke vil dække benzinkøb i udlandet. Finans

Folk på racercykel bør bruge klokken frem for at råbe højt, lyder det fra flere sider.

De har nedlagt undervisningen på sprogskolen og demonstreret. Og de har appelleret til kommunen på et stormøde. Nu er flygtningene i Favrskov blevet hørt.

Republikken Nordmakedonien er på vej mod Nato-medlemskab, men Rusland kæmper imod. Grækenland har udvist russiske diplomater for at påvirke processen.

Det tog mindre end en halv time for danske Viktor Axelsen at spille sig videre til anden runde ved VM i Kina.

David Ousted måtte se Zlatan Ibrahimovic lave et mål, da det blev 2-2 mellem Los Angeles Galaxy og DC United.

Hovedet var klar til at komme på banen, men knæet var ikke, siger svenskeren om den sidste tid i Manchester.

Siden ankomsten til USA i marts har den svenske angriber scoret 15 gange i 17 ligakampe for sin klub, der nu er ubesejret i de seneste ni MLS-kampe.

Natten til mandag scorede svenskeren hattrick for første gang i sin tid i USA, da han sammen med Los Angeles Galaxy nedlagde Orlando City med 4-3.

Den 36-årige svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at imponere i nordamerikanske Major League Soccer (MLS).

Skal du ud og opleve VM i sejlsport live fra din egen båd? Så læs med her, og se, hvad du skal være særligt opmærksom på, for området afspærres ikke.

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Den høje pris overskygges af den vanvittig gode byggekvalitet – for ikke at nævne den vanvittig gode lyd!

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her