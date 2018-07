Søren Rieks bliver matchvinder med drømmemål for Malmö

Konkurrent mente, at etapevinderen fik pace fra en motorcykel på nedkørsel. Jakob Fuglsang tabte igen meget tid og røg ud af top 10.

Tour de France skal afgøres på en enkeltstart, kort efter at en dansker jagtede verdensrekord i samme disciplin.

Verdensmesteren Viktor Axelsen har lært at lytte til sin krop efter sidste års VM-finalesejr, der kickstartede fynboens år.

VM-triumfen var en øjenåbner for Axelsen:

23-årige Søren Kragh Andersen beviste, at han kan blive en af de bedste i verden til at køre enkeltstart.

En halvanden meter lang kongeboa stak af hjemmefra og blev lørdag opdaget i en have på Allégade i Skive.

Flere end 100 familier er i øjeblikket drevet på flugt fra skovbrandene i området nord for Ljusdal i Sverige, hvor de danske brandmænd stadig arbejder på at slukke ilden og bremse de store brande.

Et voldsomt vejr er ved at passere Danmark. Der kommer mest nedbør i Jylland og muligvis på Fyn, oplyser DMI.

Meget opløftende, at den største flygtningegruppe er ved at bide sig fast i opsvinget, lyder det fra DA.

Tre af jordemoderskoles ansatte dør under angreb, mens 63 slipper levende derfra. To angrebsmænd er dræbt.

Danske Søren Rieks scorede et kanonmål, da han sikrede Malmö FF en 2-1-sejr hjemme over Norrköping.

Anders Christiansen har skrevet en fire et halvt år lang kontrakt med Malmö FF.

Malmö FF vil have penge af klubbens tidligere spiller Kingsley Sarfo, der er blevet idømt fængselsstraf.

Danskerklubben Malmø har ansat Uwe Rösler som afløser for den fyrede træner Magnus Pehrsson.

Søren Rieks slog igennem i Esbjerg, hvor han spillede i flere sæsoner, inden han i 2012 skiftede til hollandske Nijmegen. Efter to sæsoner i Holland gik turen til IFK Göteborg, hvorfra han kom til Malmö FF.

Sejrsmålet var Søren Rieks' femte sæsontræffer i ligaen for Malmö FF, der efter 16 kampe ligger på sjettepladsen i Allsvenskan med 25 point.

Herefter tog Søren Rieks en dribletur ind i banen forbi et par Norrköping-forsvarere, inden han kanonerede bolden op i det ene målhjørne til 2-1.

Sejren blev sikret efter 65 minutter af danske Søren Rieks, og der var tale om lidt af et drømmemål.

Malmö FF hentede lørdag aften en 2-1-sejr hjemme over Norrköping i den bedste svenske række, Allsvenskan.

Temperaturen befinder sig i disse dage på omkring 30 grader. Det kan klares med bl.a. med skygge, strand og is, men hvordan klarer man det med 10 cm fedt og pels, som isbjørnene i Skandinavisk Dyrepark?

Copenhagen Suborbitals skulle have affyret raketten "Nexø II" i løbet af den kommende weekend.

Med nye vaner kan man gøre meget for at mindske sit daglige vandforbrug på badeværelset.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

