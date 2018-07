Bayern München smadrer transferrekord i USA med nyt køb

Bayern München tabte natten til torsdag dansk tid med 0-2 i en testkamp til Juventus i Philadelphia i USA.

Men den tyske storklub gjorde sig også bemærket i USA uden for banen ved at slå en transferrekord.

Sydtyskerne har købt 17-årige Vancouver Whitecaps-spiller Alphonso Davies for 13 millioner dollar (83 millioner kroner).

Det er den største transfersum for en spiller i Major League Soccer (MLS) nogensinde.

Alphonso Davies, som bliver 18 år i november, spiller MLS-sæsonen færdig og skifter til Bayern München 1. januar 2019. Kontrakten gælder frem til sommeren 2023.

Vancouver Whitecaps oplyser, at summen for kantspilleren kan øges til 22 millioner dollar (140 millioner kroner), hvis nogle bestemte kriterier bliver opfyldt.

- Som dreng drømte jeg altid om et øjeblik som dette. Nu, hvor drømmen er gået i opfyldelse, fortsætter arbejdet som altid, siger Alphonso Davies i en pressemeddelelse.

Alphonso Davies blev født i en flygtningelejr i Ghana i 2000, efter at hans liberiske forældre var flygtet fra borgerkrigen i Liberia.

Da Alphonso Davies blev fem år, flyttede familien til Canada, hvor han begyndte at spille fodbold og blev tilknyttet Vancouvers ungdomsafdeling som 14-årig.

Alphonso Davies blev canadisk statsborger i juni 2017 og fik debut for Canada som 16-årig som den yngste spiller for nationalmandskabet nogensinde.

Han scorede senere samme år tre mål for Canada ved Gold Cup og blev delt topscorer i turneringen.

Den tidligere rekord for en MLS-spiller lød på 11,6 millioner dollar, som spanske Villarreal betalte for Jozy Altidore i New York Red Bulls i sommeren 2008.