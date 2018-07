Danskere viste sig frem i Champions League-kvalifikation for Ajax og Rosenborg

Ajax spillede sig til et godt udgangspunkt i Champions League-kvalifikationskampen mod østrigske Sturm Graz.

Amsterdam-klubben vandt 2-0 inden returopgøret i Østrig, og danske Lasse Schöne scorede kampens sidste mål.

Målet kom dog først, efter Schöne havde brændt et straffespark, men det lykkedes danskeren at sparke riposten i mål.

Ti minutter efter sin scoring blev Schöne skiftet ud i stedet for Ajax' nye gamle mand Daley Blind, der netop er vendt tilbage til Ajax efter fire år i Manchester United.

Schöne var ikke eneste dansker i aktion i onsdagens kvalifikationskampe.

Nicklas Bendtner gjorde sig også godt bemærket for norske Rosenborg, der dog måtte indkassere et 1-3-nederlag, da holdet var på besøg hos Celtic i Champions League-kvalifikationen.

Bendtner var involveret i nordmændenes mål, da han lavede en flot frispilning til Birger Meling, der sendte bolden i mål til 1-0.

Desværre for Rosenborg, der også havde danske Mike Jensen på banen, lykkedes det efterfølgende hjemmeholdet at score tre mål, og dermed har Rosenborg et svært udgangspunkt inden returkampen i Trondheim.