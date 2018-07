FC Midtjylland-træner: Det er ikke slut endnu

Et mål fra modstanderne i sidste minut af tillægstiden gav FC Midtjylland et 1-2-nederlag i Champions League-kvalifikationskampen mod FC Astana.

Det er derfor en skuffet FCM-træner, der må tage hjem fra Kasakhstan og finde vinderstrategien frem inden returopgøret den 1. august i Herning.

- Det er hårdt, naturligvis. Men det er ikke slut endnu. Jeg lover, at vi kommer med alt, vi har, når vi rammer 1. august, siger Jess Thorup til klubbens hjemmeside.

FC Midtjylland tabte tæt første opgør i Champions League-kvalifikation

Astanas sejrsmål var et flot et af slagsen - et langskud fra distancen, der via stolpen gik forbi en chanceløs Jesper Hansen i midtjydernes mål. Kort efter blev kampen fløjtet af, og FCM måtte se nederlaget i øjnene.

- Det var skuffelse og frustration, når man har set sit hold kæmpe helt sindssygt godt og gjort det ganske fornuftigt og så blive straffet af et drømmehug fra 35 meter. Det gør selvfølgelig sindssygt ondt, siger FCM's assistenttræner Brian Priske til klubbens hjemmeside.

Han var ellers tilfreds med holdets indsats i kvalifikationskampen.

- Langt hen ad vejen var vi tilfredse. Efter en hård første halvleg fik vi rettet tingene lidt mere til og gjorde tingene rigtig fint.

FCM skal i returkampen have en sejr for at kunne spille sig videre til tredje runde af kvalifikationen til Champions League.

- Vi skal op og jagte. Vi skal vinde, det er udgangspunktet, siger Priske.

Hvis det lykkes FCM at gå videre, skal holdet møde enten kroatiske Dinamo Zagreb eller Hapoel Beer-Sheva fra Israel i tredje runde.