Sportschef i FC Midtjylland: CL-exit vil være skuffende

Mandag drog de danske mestre fra FC Midtjylland (FCM) til Kasakhstans hovedstad, Astana.

Her møder holdet de kasakhiske mestre, FC Astana, i anden runde af kvalifikationen til Champions League.

FC Astana har de seneste tre år præsteret flot i europæisk fodbold, hvor holdet både har spillet Champions League og Europa League.

Det er derfor ikke et hold, som man skal undervurdere, lyder det fra sportschef hos FCM Svend Graversen.

- De har en masse rutine og erfaring fra europæiske kampe, og det er det, som vi skal matche. Spiller for spiller står vi meget lige, siger han.

Opgaven er derfor ikke helt ligetil for midtjyderne, men målet er meget klart. FCM skal i europæisk gruppespil, ellers er det en skuffelse.

- Vi har sagt for tre år siden, at vi skal i europæisk gruppespil fem gange inden 2020. Nu har vi altså kun to år til at nå de sidste to.

- Så selvfølgelig vil det være en skuffelse, hvis vi ikke kommer i europæisk gruppespil, siger Svend Graversen.

FCM sprang første kvalifikationsrunde over. Her vandt Astana over det montenegrinske hold FK Sutjeska med 3-0 over to kampe.

Samtidig har midtjyderne spillet deres to første kampe i Superligaen, og det har ikke været en god start for de forsvarende danske mestre.

Det er blevet til et uafgjort resultat mod AGF og et nederlag til AaB. Men den skæve start på Superligaen påvirker ikke holdets indgang til kampen mod Astana, forsikrer Svend Graversen.

- Vi ved, at der er nogle ting, som vi skal være dygtigere til, og sådan vil det altid være i en opstart. Men jeg synes også, at vi står stærkt og har øjnene skarpt rettet på de her kampe, lyder det.

Første opgør mellem de to hold finder sted tirsdag klokken 16 dansk tid på Astanas hjemmebane. Andet opgør bliver spillet onsdag den 1. august i Herning.

Taberen af opgøret går direkte til tredje runde af kvalifikationen til Europa League, mens vinderen går videre til tredje runde af Champions League-kvalifikationen.