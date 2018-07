Sportsdomstol har underkendt Uefas udelukkelse af AC Milan

AC Milan har vundet en stor sejr over Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i sagen om klubbens udelukkelse fra europæisk fodbold.

Karantænen blev uddelt som følge af italienernes problemer med at overholde de såkaldte Financial Fair Play-regler.

Selv om Den Internationale Sportsdomstol, CAS, er enig i, at reglerne blev overtrådt, så er straffen "ikke proportionel" med overtrædelsen, hedder det i en pressemeddelelse.

CAS har efter en høring torsdag derfor sendt sagen tilbage til Uefa og bedt forbundet om at foretage en ny strafudmåling.

Financial Fair Play-reglerne siger groft sagt, at klubberne ikke må bruge mere på lønninger, end de tjener.

Milan brugte sidste år mere end 200 millioner euro (svarende til 1,5 milliarder kroner), uden at indtægterne fulgte med i samme grad.

Det vurderede Uefa var en så alvorlig overskridelse af reglerne, at klubben skulle udelukkes fra europæisk fodbold, hvis det lykkedes at få adgang til Europa League eller Champions League i de kommende to sæsoner.

Derfor udløste den sjetteplads, som Milan opnåede i Serie A i sidste sæson, heller ikke en plads i Europa League. Den gik i stedet til Atalanta - i første omgang, i hvert fald.

CAS lægger i sin afgørelse vægt på, at Uefas afgørelse er truffet uden at tage hensyn til en række vigtige faktorer.

Blandt andet har klubben for nylig skiftet ejere. Det er medvirkende til at styrke klubbens finansielle position, og det bør have indflydelse, mener sportsdomstolen.