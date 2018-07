Bendtner frygter CL-fiasko: Det vil være forfærdeligt

Det er to danskerklubber, der onsdag aften står over for hinanden, når drømmen om en plads i Champions League skal bevares for enten norske Rosenborg eller islandske Valur.

Valur med Tobias Thomsen, Patrick Pedersen og Rasmus Christiansen i spillertruppen vandt det første opgør på Island med 1-0 på assist fra netop Tobias Thomsen.

Dermed er favoritterne fra Rosenborg tvunget til at score mål, når holdene onsdag mødes i returkampen i første kvalifikationsrunde til den fornemme turnering.

Og målene kan blandt andet komme fra angriber Nicklas Bendtner, der ser frem til kampen med en vis portion frygt.

- Det vil ikke betyde krise (at ryge ud, red.), men det vil være forfærdeligt, hvis det sker, siger danskeren til lokalavisen Adresseavisen i Trondheim.

For Rosenborg, der ud over Bendtner også har danske Mike Jensen på holdet, vil det ikke være en katastrofe at ryge ud til de islandske underdogs, mener Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen.

- Det er ikke sådan, at hele sæsonen afhænger af denne ene kamp - slet ikke. Det vil være en skuffelse, men ikke en katastrofe.

- Hvis vi ryger ud, vil vi stadig være i Europa League, så der er stadig meget at spille for, siger træneren til avisen The Scottish Sun med henvisning til, at Rosenborg ryger over i Europa League-kvalifikationen, hvis det ender med et samlet nederlag til Valur.

Kampen mellem Rosenborg og Valur fløjtes i gang onsdag aften 19.45 på Rosenborgs hjemmebane, Lerkendal.

For et år siden vandt Brøndby samlet 10-1 over Valur i Europa League-kvalifikationen.