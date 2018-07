Diego Maradona præsenteret som klubpræsidentjob i Hviderusland

Fodboldlegenden Diego Maradona blev mandag præsenteret som klubpræsident i den hviderussiske fodboldklub Dinamo Brest.

Det skete ved et pressemøde, hvor den farverige tidligere superstjerne indledte det seneste kapitel i sit fodboldliv.

- Jeg har gode minder om Fidel Castro, Chavez (Hugo) og Gaddafi (Muammar), og jeg kender også Putin (Vladimir).

- Nu vil jeg gerne have taget et billede med Lukashenko (Hvideruslands præsident Alexander).

- Jeg håber, at han derefter vil blive fan af klubben, lød det fra Maradona på spansk, som blev oversat.

Ud over at nævne de tidligere ledere i Cuba, Venezuela og Libyen samt Ruslands præsident, så forklarede Maradona også, hvordan han oplever nu pludselig at skulle bo og leve i Hviderusland.

- Da jeg var lille, havde jeg ingen sko og gik rundt på bare fødder, så jeg er ikke bange for sne. Jeg kan leve i Hviderusland uden problemer, forklarede den 57-årige tidligere verdensstjerne.

Maradona oplyste også, at han vil lære at tale russisk, efter at han i maj skrev under på en treårig kontrakt med klubben, der i øjeblikket er nummer seks i den hviderussiske liga.

Der var også plads til at tale om fodbold på pressemødet.

- Vi vil forsøge at skabe et hold, som vil kæmpe med om de bedste placeringer, sagde Maradona.

Under det netop afsluttede verdensmesterskab i Rusland var Diego Maradona flere gange i vælten i sin rolle som gæst og inviteret af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

I forbindelse med Argentinas 2-1-sejr over Nigeria blev Maradona tilset af førstehjælpspersonale, og der gik rygter om, at han efterfølgende var indlagt, hvilket han selv afviste dagen efter kampen.

Fra sin VIP-plads leverede Maradona et større show før og under kampen, hvor han blandt andet dansede med en kvindelig tilhænger af Nigeria.

I pausen forblev han på sin plads med lukkede øjne, som var han faldet i søvn pludselig, og da Marcos Rojo scorede vindermålet for Argentina, fejrede Maradona scoringen ved at give fingeren til tilskuere på tribunen under ham.

I forbindelse med Argentinas skuffende VM kritiserede Diego Maradona den nu fyrede argentinske landstræner Jorge Sampaoli, mens han senere tilbød at træne Argentina gratis.