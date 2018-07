Jannik Vestergaard er kommet på plads i Southampton

Den danske landsholdsspiller i fodbold Jannik Vestergaard skifter fra Borussia Mönchengladbach til Southampton på en fireårig kontrakt.

Det oplyser Southampton på klubbens hjemmeside.

Southampton blev nummer 17 i sidste sæsons Premier League og undgik dermed akkurat nedrykning.

Skiftet betyder, at 25-årige Vestergaard for første gang i karrieren skal prøve kræfter med en anden liga end Bundesligaen i Tyskland.

Siden 2016 har Vestergaard spillet for Borussia Mönchengladbach. Han havde en kontrakt med tyskerne frem til sommeren 2021.

Inden tiden i Borussia Mönchengladbach spillede han for Werder Bremen og Hoffenheim. Vestergaard forlod Brøndby som ungdomsspiller i 2010, da han skrev kontrakt med Hoffenheim.

I Southampton bliver Vestergaard holdkammerat med landsmanden Pierre-Emile Højbjerg.

Midtbanespilleren kom i modsætning til Vestergaard ikke med i den danske trup, som nåede ottendedelsfinalen ved det igangværende VM i Rusland.

Vestergaard så alle Danmarks fire VM-kampe fra bænken. Han var den eneste danske markspiller, som ikke fik spilletid. Målmændene Frederik Rønnow og Jonas Lössl kom heller ikke i kamp.

Vestergaard har i alt spillet 16 kampe og scoret et enkelt mål i landsholdstrøjen. Han fik landsholdsdebut tilbage i 2013.

I Bundesligaen er han kendt for sit hovedspil. Og han regnes for en af de mest målfarlige forsvarsspillere i ligaen. 14 mål scorede han i 185 kampe i Tysklands bedste fodboldrække.

Især i kalenderåret 2017 var han stærk i Bundesligaen. I alt syv mål scorede han. Det gjorde Vestergaard til den mest scorende forsvarsspiller i Bundesligaen i 2017.

Samme kalenderår spillede han samtlige minutter for Borussia Mönchengladbach i ligaen. Vestergaard var dermed den eneste markspiller i ligaen til at spille samtlige minutter for sin klub.

Men nu gælder det Southampton, som i sidste sæson altså lige akkurat undgik nedrykning. I de fire sæsoner før det sluttede Southampton dog i top-8 i Englands bedste fodboldrække.