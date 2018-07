FC København indledte Europa League-jagt med sejr i Finland

FC København indledte torsdag den lange vej mod gruppespillet i Europa League, da københavnerne var en tur i Finland.

Her var FCK på besøg hos finske KuPS, og FCK fik et fint udgangspunkt til returkampen om en uge med en 1-0-sejr.

Det lignede længe en kamp uden scoringer, men med et kvarter igen sikrede Robert Skov københavnerne sejren med sin scoring.

Holdene mødes ude og hjemme i runden, og derefter venter yderligere to kvalifikationsrunder, hvor der også spilles både ude og hjemme.

Efter tredje kvalifikationsrunde skal vinderne så ud i en playoffrunde, før det står klart, hvilke hold i det omfattende kvalifikationsspil, der er med i gruppespillet.

FC København havde sine to nye angribere med fra start, og Kenan Kodro, der er købt i tyske Mainz, samt 33-årige Dame N'Doye, der er vendt tilbage til FCK fra Trabzonspor kom begge til muligheder uden at udnytte dem.

Tæt på den halve time forsøgte Kodro sig med en afslutning efter en frispilning fra Rasmus Falk, men en finsk forsvarsspiller fik blokeret afslutningen.

Kampen blev spillet på kunstgræs, og det skulle københavnerne lige vænne sig til, men derefter var FCK i fin kontrol.

Dame N'Doye forsøgte sig med et såkaldt saksespark med ryggen til målet efter 34 minutter, og det kunne været blevet en fantastisk scoring i senegaleserens comeback.

De første 45 minutter endte dog uden mål, og FCK satte sig mere og mere på opgøret.

De to nye angribere havde dog ikke mål i sig, og med 20 minutter igen forsøgte Kodro sig med et hovedstød, som savnede kvalitet.

Det lignede derfor et 0-0-opgør, men med et kvarter igen modtog Robert Skov bolden, og efter et par hurtige træk på kanten af straffesparksfeltet bankede den tidligere Silkeborg-spiller bolden i mål til 1-0.

Stephan Andersen måtte redde et finsk forsøg i overtiden, men FCK tog 1-0-sejren med hjem.

Der er returopgør 19. juli i København.