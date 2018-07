Fernando Torres fortsætter karrieren i Japan

Tidligere på sommeren skiftede den spanske Barcelona-legende Andrés Iniesta til japansk fodbold.

Nu følger Iniestas landsmand Fernando Torres trop.

Den spanske angriber fortsætter nemlig karrieren i Sagan Tosu, der spiller i den japanske J1 League. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jeg har fået tilbud fra Frankrig, Tyskland og endda et enkelt fra Spanien, men jeg har aldrig overvejet at skifte til et europæisk hold.

- Jeg ønskede en helt ny udfordring et helt andet sted, siger Fernando Torres tirsdag ifølge Reuters.

34-årige Torres har siden 2015 spillet i Atlético Madrid, hvor hans kontrakt udløb tidligere på sommeren. Han sluttede sin tid i klubben af med at lave to mål mod Eibar i sæsonens sidste kamp i slutningen af maj.

Atlético-profiler hylder Torres efter Europa League-triumf

Det var også i Atlético Madrid, at Fernando Torres startede sin professionelle karriere i 2001.

I 2007 forlod han barndomsklubben til fordel for Liverpool, hvor han på fire år scorede 81 mål i 142 kampe.

Herefter blev det til et fire år hos Chelsea, inden han i 2014 skiftede til italienske AC Milan, hvor det dog kun blev til ti kampe, inden Torres igen var at finde i Atlético-trøjen i januar 2015.

Fernando Torres var i mange år en fast del af det spanske landshold og var med på de tre hold, der vandt EM i 2008, VM 2010 og EM igen i 2012. I alt har Torres spillet 110 landskampe og scoret 38 mål.

Sagan Tosu har spillet i den japanske J1 League siden 2012. I 2017 blev klubben nummer otte, men i den igangværende sæson, der lige nu er cirka halvvejs, kæmper klubben mod nedrykning.