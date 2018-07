Brasiliansk VM-spiller skifter fra Barcelona til Kina

Den brasilianske midtbanespiller Paulinho forlader FC Barcelona efter blot én sæson i storklubben.

Søndag bekræfter den kinesiske klub Guangzhou Evergrande, at den har hentet Paulinho.

Han spillede i netop Guangzhou Evergrande i to sæsoner, inden han skiftede til Barcelona for knap et år siden.

I Barcelona nåede han at spille 34 kampe og score ni mål.

Paulinho startede inde i samtlige Brasiliens kampe ved dette VM, hvor det endte med exit efter 1-2 til Belgien i kvartfinalen fredag.

Mod Serbien i gruppespillet scorede han i sejren på 2-0.

Den 29-årige Paulinho har tidligere repræsenteret klubber som Tottenham og Corinthians fra Brasilien.