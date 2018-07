Medier: Buffon er ankommet til Paris før skifte til PSG

Den italienske fodboldmålmand fortsætter karrieren i Paris Saint-Germain, og hovedstadsklubben præsenterer sin nye spiller på mandag.

Det skriver flere medier fredag. Blandt dem de franske aviser L'Equipe og Le Parisien.

En journalist fra L'Equipe har ifølge det tyske nyhedsbureau dpa endda tweetet et billede, hvor man ser 40-årige Buffon i Paris.

Ifølge medierne skal Buffon gennemgå det obligatoriske lægetjek, inden han officielt præsenteres mandag.

De franske mestre, som i næste sæson trænes af tyske Thomas Tuchel, har ikke kommenteret historierne om målmandslegenden.

Buffon forlod efter 17 år Juventus i hjemlandet, da sidste sæson sluttede med endnu et italiensk mesterskab.

Buffons største triumf kom i 2006, hvor han var med til at vinde VM med det italienske landshold.

På sit cv mangler Buffon dog Champions League-trofæet. Det satser PSG hårdt på at vinde.

Hvis Buffon havner i PSG, kan klubben dog ikke bruge ham i de tre første Champions League-kampe.

Buffon skal afsone tre spilledages karantæne, som han har fået af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for et rødt kort samt kritiske kommentarer om dommeren Michael Oliver.

Italieneren modtog det røde kort, da Juventus røg ud i kvartfinalen i Champions League sidste sæson efter et samlet nederlag til Real Madrid.

I slutminutterne tildelte Michael Oliver Real Madrid et straffespark, som Buffon protesterede imod. Italieneren mente ikke, at der var straffe.

Målmanden fik et rødt kort for sine protester, da det blev for meget for den engelske dommer.