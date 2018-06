Rosenborg melder Nicklas Bendtner klar til kamp

Landstræner Åge Hareide valgte at se bort fra Nicklas Bendtner i VM-truppen på grund af en skade.

Fravalget blev især begrundet med, at Bendtner ikke så ud til at blive klar til den første VM-kamp mod Peru på lørdag.

Men nu er Bendtner kampklar, meddeler man i Rosenborg, som har udtaget den danske landsholdsangriber til mandagens ligakamp ude mod Tromsø.

Christian Thorbjørnsen, fysioterapeut i Rosenborg, fortæller, at Bendtner har trænet godt med i weekenden.

- Det, at han med i træningen, siger en del, og det, at han er med i kamptruppen, siger en del.

- Han er klar til kamp, men resten må Kåre (træner Kåre Ingebrigtsen, red.) tage stilling til, siger Christian Thorbjørnsen til Adresseavisen.

Fysioterapeuten vil ikke gå i detaljer om skaden, men bemærker dog, at han ikke undrer sig over, at Bendtner allerede kan spille kamp nu.

- Det har været en muskelskade, og der er ikke så meget mere at sige end det. Men det er ikke overraskende, at han er så hurtigt tilbage, fastslår Christian Thorbjørnsen.

VM-vraget Bendtner er tilbage i træning hos Rosenborg