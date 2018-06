Sergio Ramos afviser at være skyld i Salah-skade

Real Madrids stjerneforsvarer Sergio Ramos finder det absurd, at nogle fans og fodbolddebattører finder ham skyldig i Liverpools skader under Champions League-finalen 26. maj, som Real vandt 3-1.

Særligt har Ramos været i skudlinjen for at vride armen rundt på Mohamed Salah i et fald, hvor den egyptiske offensivspiller efterfølgende måtte udgå med en skade.

- Den har fået ekstremt meget opmærksomhed, denne Salah-episode.

- Ser man situationen nøje, så greb han min arm først. Så faldt jeg i modsat retning. Men han pådrog sig skaden i den anden arm, og så påstår man, at jeg tog ham i et judogreb, siger Ramos ifølge Reuters.

Den spanske forsvarer fortæller endvidere, at han efter kampen har været i kontakt med Salah.

- Vi var i kontakt via sms. Han har det fint. Havde han fået en smertestillende indsprøjtning, kunne han nok have spillet anden halvleg. Det har jeg selv gjort tidligere, siger Ramos.

Han er også blevet beskyldt for at plante en albue i hovedet på Liverpool-målmanden Loris Karius, der senere i kampen begik to graverende fejl, der resulterede i Real Madrid-mål.

Liverpool-keeper spillede Champions League-finale med hjernerystelse

Efterfølgende har en læge i Boston vurderet, at Karius spillede kampen til ende med en hjernerystelse, der kan have hæmmet hans spil.

Ramos har også kun hovedrysten til overs for, at han skulle være skyld i Karius' hovedskade.

- Efter at målmanden sagde, at jeg gjorde ham fortumlet med et slag, mangler vi vel bare, at Roberto Firmino (Liverpool-spiller, red.) siger, at han er blevet forkølet, fordi jeg dryppede sved på ham, lyder det sarkastisk.