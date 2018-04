Ronaldo afblæste Juventus-sensation i sidste sekund

Sensationen lurede på Santiago Bernabeu helt frem til sidste sekund med drama, straffespark og rødt kort.

Men i sidste ende var Cristiano Ronaldo helten, da han i overtiden sendte Real Madrid videre fra Champions League-kvartfinalen mod Juventus med scoringen til 1-3.

Da Madrid vandt 3-0 på udebane, går spanierne videre med 4-3 samlet.

Kampen var på vej i forlænget spilletid, men i det allersidste minut blev Real Madrid tilkendt et straffespark.

Kendelsen fik Juventus-legenden Gianluigi Buffon helt op i det røde felt, og målmanden brokkede sig til et rødt kort.

Ronaldo var sikker fra pletten og scorede for 11. kamp i træk, hvilket er Champions League-rekord.

Forinden var Juventus ellers tæt på at levere sensationen.

Italienerne kom bragende fra start.

Efter halvandet minut lobbede den tidligere Real Madrid-spiller Sami Khedira bolden ind i feltet, og ved bageste stolpe kickstartede Mario Mandzukic spændingen i opgøret, da han headede Juventus foran 1-0 efter mindre end to minutters spil.

Real Madrid var uden den karantæneramte anfører Sergio Ramos i forsvaret, og det var tydeligt i kampens indledning.

Efter syv minutter brød Douglas Costa gennem et hullet forsvar og fandt Gonzalo Higuain, der også har en fortid i Real Madrid, men argentinerens forsøg blev reddet af Keylor Navas i Madrid-målet.

Hjemmeholdet var dog også farlige i den anden ende.

Kort efter Higuains forsøg spillede Real Madrid sig gennem Juventus-forsvaret, og i to omgange var Gareth Bale tæt på at udligne, blandt andet på en smart hælafslutning, men forsøget gik forbi mål.

Med ti minutter til pause var spændingen for alvor tilbage i opgøret, og opskriften var den samme som ved det første mål.

En høj bold over mod Daniel Carvajal og bagstolpen, og så viste Mandzukic igen sin overlegenhed i luftrummet, da han vandt duellen over spanieren og headede bolden ind tæt på stolpen.

2-0 til gæsterne, og det holdt til pause.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane var tydeligvis ikke tilfreds med, hvad han havde set i de første 45 minutter.

I pausen skiftede han både Gareth Bale og Casemiro for at forsøge at forhindre den lurende sensation.

Udskiftningerne ændrede dog ikke på, at Juventus-comebacket blev en realitet efter en times spil.

Et Juventus-indlæg kom ind i feltet, og det lignede, at Keylor Navas i Madrid-målet stille og roligt ville tage sig af det, men han fumlede og serverede bolden til Blaise Matuidi, som let kunne gøre det til 3-0 til italienerne.

Målet fik for alvor frustrationerne og nervøsiteten til at brede sig på stadion, men målet var i sidste ende ikke nok for Juventus.