Liverpool blæste Manchester City af banen i Champions League

Serie: Følg en dansk fodboldspillers dagligdag i et år med indsprøjtninger, lyskeproblemer og en trænerfyring ud af det blå.

Ingen havde troet, at Skjern Håndbold skulle sende Veszprém ud af Champions League. Ikke engang Skjern selv.

Dræbt under træningen:

En knæskade har fået landstræneren til at overveje Mikkel Hansens landsholdsrolle.

Onsdag forklarede endnu en kvinde, at hun blev inviteret alene ned i ubåden.

Flere plantesygdomme dukker op med klimaforandringerne, men der bliver færre og færre måder at bekæmpe dem på, siger haveekspert.

Elsker du at feje blade op i haven?

Præsidenten undlod på møde med baltiske ledere at udpege Rusland som trussel.

Liverpool møder Manchester City. Og den anden kvartfinale står mellem FC Barcelona og AS Roma.

Barcelona imponerede ikke, men vandt alligevel sikkert med 4-1 over Roma. To romerske selvmål lagde grunden.

Føringen skal Merseyside-klubben forsøge at forsvare, når der spilles returkamp tirsdag 10. april.

Gæsterne fik dog ikke for alvor slået kapital af spilovertaget, og så kunne kampens tyske dommer, Felix Brych, fløjte kampen af med 3-0 på måltavlen.

Hvor første halvleg forløb fuldstændig på Liverpools præmisser, var Manchester City dominerende efter sidebyttet. Og tingene blev ikke bedre for hjemmeholdet, da Mohamed Salah måtte lade sig udskifte med en skade.

Ti minutter senere blev Ederson nok en gang passeret, da Sadio Mané satte pandebrasken på et indlæg fra Mohamed Salah.

Efter målet prøvede Manchester City at holde fast i spillet, men Liverpool fik gang på gang tacklet sig til bolden, og efter 21 minutter var den gal igen for City.

Det så umiddelbart ud til, at City-forsvaret havde afværget situationen, men Firmino reagerede hurtigere end Nicolás Otamendi, da bolden faldt for fødderne af ham.

Kampen levede i allerhøjeste grad op til forventningerne i en hæsblæsende forestilling på Anfield mellem de to eneste tilbageværende engelske klubber i turneringen.

Der var lagt op til et underholdende opgør mellem to offensive klubber, da Liverpool tog imod Manchester City i Champions League-kvartfinalen.

Isen ved sydpolen er de seneste seks år svundet med 1.463 kvadratkilometer, viser et nyt studie.

Hop på toget The Ghan og nyd landskabet i det centrale Australien undervejs på på en togrute med en fantastisk historie.

Apple vil give kunderne mulighed for selv at styre telefonens hastighed.

Flere plantesygdomme dukker op med klimaforandringerne, men der bliver færre og færre måder at bekæmpe dem på, siger haveekspert.

Hop på toget The Ghan og nyd landskabet i det centrale Australien undervejs på på en togrute med en fantastisk historie.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her