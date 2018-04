To selvmål hjalp Barcelona til sikker sejr over Roma

Helt som ventet er Barcelona kommet et stort skridt nærmere semifinalen i Champions League efter onsdagens første kvartfinale mod Roma.

Catalonierne vandt med 4-1 hjemme på Camp Nou, men nåede aldrig op på højeste niveau i en kamp, hvor de profiterede af to romerske selvmål.

Det vil kræve en kraftpræstation af Roma, hvis slaget skal vendes i returkampen i Rom om en uge.

Men italienerne kan måske finde et håb lille i, at de skabte store chancer og i lange perioder ydede en fin indsats i onsdagens kamp.

Især i første halvleg var Roma rigtig godt med, og gjorde det svært for hjemmeholdet at spille sig i farlige positioner.

Da Barcelona fik åbnet scoringen syv minutter før pausen, måtte holdet have en vildfaren romersk fod til hjælp.

Efter fikst småspil sendte Andrés Iniesta bolden på tværs mod en fri Lionel Messi, men kuglen nåede aldrig frem til den argentinske målskytte.

En desperat Daniele De Rossi kastede sig frem og sendte den i stedet i eget mål med en stiv tåhyler.

Det blev det eneste mål i første halvleg, men få sekunder efter sidebyttet burde Roma have udlignet.

Et indlæg fra højre side passerede hele Barcelonas forsvar og gav Diego Perotti frit hovedstød ved bageste stolpe. Men argentineren kiksede totalt og sendte en slatten afslutning på tværs af målet.

Det blev dyrt for gæsterne, for inden der var gået et kvarter af anden halvleg, var 0-1 vekslet til 0-3.

Først blev Konstantinos Manolas noteret for et bizart selvmål, da han hårdt presset ekspederede bolden hen på den ene opstander og derefter blev ramt uheldigt på knæet af returbolden.

Og kort efter var Roma-forsvaret nærmest i opløsning, da stopperen Gerard Pique i centerforwardposition kunne skubbe en ripost fra Romas målmand, Alisson, det sidste stykke over stregen.

Hjemmeholdet var tilsyneladende godt tilfreds med cifrene og overlod meget af initiativet til Roma.

Det udnyttede Edin Dzeko til at reducere ti minutter før tid, men Luis Suarez ødelagde det spirende Roma-håb ved at sparke 4-1-scoringen i nettet i kampens slutfase.

Dermed kan Barcelona tåle at tabe med to mål i returkampen på Stadio Olimpico i Rom på tirsdag i næste uge.