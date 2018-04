Storklubber er centrum i argentinsk sag om misbrug af børn

Mindreårige sportsfolk er blevet seksuelt misbrugt i argentinske klubber, og andre er blevet lokket til at sælge sig som prostitueret.

Sådan lyder anklagen i en sag, der i øjeblikket bliver efterforsket i Buenos Aires og som cirkler om nogle af landets mest berømte og populære sportsklubber. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sagen begyndte, da en 17-årig fodboldspiller hos storklubben Independiente fortalte en af klubbens psykologer, at han og en anden ung spiller var blevet opfordret til at sælge sig selv for sex.

Oplysningerne blev videregivet til klubledelsen, der alarmerede politiet.

Folk i og omkring klubben havde lokket de to og andre unge, der boede på klubbens anlæg, til at prostituere sig. Derefter blev der arrangeret møder med voksne mænd forskellige steder i den argentinske hovedstad.

Drengene blev ud over penge stillet i udsigt, at de ville blive forfremmet til bedre hold, få nye fodboldstøvler eller nyt undertøj.

- Denne type prostitution af mindreårige fandt ikke kun sted i Independiente. Det skete også i andre klubber, siger den offentlige anklager Maria Soledad Garibaldi.

Indtil videre er seks personer blevet anholdt i Independiente-sagen, heriblandt en fodbolddommer, en pr-medarbejder og en arrangører af fodboldturneringer for ungdomsspillere.

Også River Plate, en anden berømt klub i Buenos Aires, er havnet i en sag om misbrug af mindreårige.

En læge og en psykolog har fortalt myndighederne, at unge fodbold- og volleyballspillere af begge køn har været udsat for misbrug.

Ifølge anklagen har det stået på i perioden 2004-2011. Også denne sag bliver i øjeblikket efterforsket.