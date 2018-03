PSG har vundet den franske Liga Cup for femte gang i streg

Paris Saint-Germain har endnu en gang vist, hvorfor klubben betragtes som fransk fodbolds store lokomotiv.

Lørdag vandt PSG den franske Liga Cup for femte sæson i træk ved at besejre Monaco 3-0 i finalen. Stjernerne Edinson Cavani og Angel Di Maria scorede målene for PSG.

Allerede efter 21 minutter havde PSG opbygget en komfortabel føring, der aldrig blev sat over styr.

Cavani sendte først et straffespark i nettet, efter at episoden, der førte til straffesparket, havde været en tur igennem VAR-systemet.

Di Maria fordoblede føringen ved at sparke bolden under målmand Danijel Subasić til 2-0.

Monacos Rony Lopes fik en gylden chance for at reducere, men han sparkede bolden forbi kassen.

Hyperfarlige Kylian Mbappe fandt Cavani fem minutter før tid, og den sydamerikanske angriber lukkede kampen med sin anden scoring.