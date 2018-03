Liveblog: Barcelonas Messi tryller til 3-0 over Chelsea

Kevin Magnussen kørte den femtehurtigste tid under Formel 1-vintertesten i Barcelona.

Venstre back bliver en kampplads i de kommende to landskampe.

To ubesvarede spørgsmål til to kampe:

Seks mænd og 16 kvinder beretter, at to filminstruktører bag ikoniske ungdomsfilm systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn.

Flere borgmestre i USA’s rigeste delstat kalder Trump for en racist og en fascist.

Her er præsidenten ikke velkommen:

Storbritannien reagerer robust og tilpas over for Ruslands uhyrligheder.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, slår på krisemøde fast, at USA mener, at Rusland udførte angreb.

Anders Antonsen tabte i første runde af All England til sydkoreansk veteran.

I landsbyen Sall er der så mange arrangementer, at man ikke kan være med til det hele. Byens fællesskab har ført til en indstilling.

Vidste du, at der findes masser af blæksprutter i danske farvande? Fem finurlige fakta giver dig styr på havets kvikke bløddyr.

Træt af den traditionelle, firkantede opslagstavle? Her får du en stribe anderledes bud på det klassiske vægophæng.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her