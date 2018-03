Chelsea er presset mod hjemmestærke Barcelona

Fodboldklubben Chelsea skal onsdag aften levere en stor præstation, hvis holdet skal gøre sig forhåbning om at hente en af de helt store titler i denne sæson.

Før Champions League-returkampen ude mod FC Barcelona har London-klubben aldrig besejret den spanske gigant på udebane i de europæiske klubturneringer.

Otte forsøg har resulteret i fire nederlag og fire uafgjorte kampe, og faktisk er de fire seneste endt uden vinder.

Efter 1-1 i den første kamp i England skal Chelsea uanset hvad score på Camp Nou for at komme videre.

Træner Antonio Conte forudser en svær opgave for sit Chelsea-hold.

- Vi skal være virkelig gode. Men når man spiller mod et sådant hold, som jeg regner for at være et af de bedste i verden, så skal man være klar til at lide.

- På samme måde som vi gjorde i den første kamp, hvor jeg mener, at vi næsten spillede perfekt, siger han.

Noget, der ikke var perfekt i den første kamp, var danske Andreas Christensens tværaflevering i eget straffesparksfelt et kvarter før tid.

Den pasning endte med at resultere i Lionel Messis udlignende mål til 1-1.

Chelsea havde ellers domineret med to forsøg på opstanderen af Willian, inden brasilianeren fik scoret til 1-0 efter cirka en time.

Udligningen kan ende med at blive kostbar for Chelsea, der reelt er uden mulighed for at genvinde det engelske mesterskab.

Hvis klubben ryger ud af Champions League, har de engelske mestre kun FA Cuppen tilbage som et muligt plaster på såret.

Hjemme på Camp Nou har Barcelona imidlertid en skræmmende statistik i denne sæson.

13. august sidste år tabte Messi og co. 1-3 hjemme til Real Madrid i den spanske Super Cup som optakt til sæsonen.

I denne sæson har Barcelona samlet spillet 20 hjemmekampe i Primera Division, Copa del Rey og Champions League, og det har resulteret i 18 sejre og 2 uafgjorte kampe. Målscoren hedder 59-7 i Barcelonas favør.

Conte er klar over, at hans hold ikke møder op som favorit til onsdagens stormøde.

- Vi har ikke et hold med stor erfaring, vi har mange spillere, der er i gang med deres første eller anden sæson i Champions League.

- Vi skal være klar til at arbejde sammen som et hold og være klar til at lide i de momenter, hvor vi skal det. Og hele tiden skal vi være klar over, at vi kan have muligheden for at score, siger den italienske træner.

Onsdagens Champions League-kamp går i gang klokken 20.45.