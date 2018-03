Hård kritik efter Champions League-exit: »Enhver United-tilhænger vil øjeblikkeligt blive rasende over at høre Mourinhos kommentarer«

Tirsdag aften gjorde Sevilla det af med Manchester United, som tabte 2-1 på Old Trafford i Champions Leagues sekstendedelsfinale.

Præstationen fra Jose Mourinhos tropper vækker kritik i de engelske medier.

I papirudgaven af The Telegraph bliver United kaldt for »pinligt uduelige« i en kamp mod et hold, der ellers var en outsider.

Mourinhos taktik var især et kritikpunkt mange steder.

»Jose Mourinho betalte en stor pris for sin negative tilgang,« skriver The Mirror blandt andet og betegner nederlaget som ydmygende.

Ballade i Manchester United: »I kan kalde det spekulationer, jeg kalder det løgne« Manchester United købte Paul Pogba for 1 mia. kr., men franskmanden har ikke slået til.

Mirror mener, at United burde have været mere agressive fra start.

»United-bossen har vundet Champions League-trofæet to gange tidligere med FC Porto og Inter, og sædvanligvis er der ingen bedre til at klare knockout-kampe med meget på spil. Men mens alle på Old Trafford forventede, at United ville komme ud som lyn og torden, var de første 45 minutter uden tempo og intensitet, og Uniteds stjerner så trætte ud efter Liverpool-sejren og betalte prisen for det,« skriver mediet.

Andre medier satte spørgsmålstegn ved en udtalelse fra Mourinho i presserummet efter kampen.

»Jeg vil ikke lave et drama ud af det. Sådan er fodbold, det er ikke verdens undergang,« sagde Mourinho og tilføjede:

»Jeg har siddet i den her stol to gange efter at have slået Manchester United ud af Champions League. Med FC Porto og med Real Madrid. Så det er ikke noget nyt for klubben,« sagde træneren.

Managermøde i Manchester: Den portugisiske pragmatiker mod fodboldidealisternes frelser Historien og mytologien om rivaliseringen mellem José Mourinho og Pep Guardiola har fået et nyt kapitel i Premier League, hvor de to møder hinanden lørdag.

James Ducker, journalist hos The Telegraph med Manchester United som fokus, undrede sig over udtalelsen.

»Ja, det sagde han virkelig. Det er en fornærmelse over for fansene,« skrev Ducker på Twitter, der er »ligeglad« med, hvor meget Mourinho har vundet i fortiden.

ESPN's Mark Ogden tog også notits af udtalelsen.

»Enhver United-tilhænger vil øjeblikkeligt blive rasende over at høre Mourinhos kommentarer med referencen til, at det ikke er "verdens undergang" at tabe til Sevilla. I den virkelig verden har Mourinho 100 procent ret, men fodboldfans tillader sig at leve i en fantasiverden, hvor en kamp betyder mere end alt andet i 90 minutter,« skriver Ogden.