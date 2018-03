Utilfreds med dommeren: Klubejer tog pistol med på banen

De fleste er sikkert klar over, at grækere har et rimeligt heftigt temperament, sådan generelt. Det skal man ikke bruge mange minutter i en taxa i Athen for at få bekræftet.

Ivan Savvidis, ejer af den græske storklub PAOK, er alligevel lige en tand mere heftig, hvad angår temperament. Da hans klub spillede rivalopgør mod AEK Athen, gik han nemlig på banen og viste sin pistol, som han tilmed forsøgte at trække ud af hylsteret.

Anledningen var, at PAOK havde scoret til 1-0 i slutningen af kampen, men dommeren valgte at annullere målet for offside. Det skulle han ikke have gjort, for det fik Savvidis' temperament til at slå gnister og så gik han på banen og afbrød kampen.

Efter tumult og uro fik sikkerhedsvagter direktøren eskorteret ud igen, men dommeren frygtede selvsagt for sin sikkerhed og afbrød opgøret.

Det græske fodboldforbund skal nu tage stilling til det videre forløb, men mon ikke PAOK kan regne med at Savvidis ikke får lov til at komme på stadion igen lige foreløbig - med eller uden pistol.