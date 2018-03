Nicolai Jørgensen scorede endelig for Feyenoord igen

Nicolai Jørgensen er i kamp efter kamp gået fra banen uden mål på kontoen.

Men søndag lykkedes det endelig for den danske landsholdsangriber at finde vej til netmaskerne for Feyenoord igen.

Efter 73 minutter var han på pletten og scorede til 2-0, da hans hold i Æresdivisionen i Holland mødte Alkmaar og vandt 2-1.

På kanten af offside fik danskeren fat i en stikning mellem to forsvarsspillere, og fra kanten af feltet sendte han bolden forbi gæsternes målmand.

Danskeren scorede i sin første sæson for Feyenoord 21 mål i 32 ligakampe, men i denne har han kun nettet syv gange i 21 optrædener.

Det seneste ligamål lavede han 24. december.

Siden er det blevet til et enkelt mål i en venskabskamp den 13. januar, hvorefter han medvirkede i 10 kampe i de forskellige turneringer uden at komme på måltavlen.

Med sejren over Alkmaar er Feyenoord på femtepladsen - hele 23 point efter topholdet, PSV Eindhoven.