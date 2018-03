Dortmund leverede ny europæisk skuffelse mod Salzburg

Sæsonen 2017/2018 har hidtil været en stor skuffelse for Borussia Dortmund på europæisk plan.

Den tyske storklub røg ud af Champions League-gruppespillet uden en eneste sejr, og Dortmund måtte se sig overflyttet til den mindre prestigiøse Europa League.

Torsdag indtraf endnu en skuffelse, da Dortmund tabte 1-2 hjemme til østrigske RB Salzburg i den første af to kampe i ottendedelsfinalerne.

Efter den samlede sejr på 4-3 over italienske Atalanta i 16.-delsfinalerne kunne man måske tro, at Dortmund havde fået færten af lidt europæisk succes, men sådan kom det ikke til at gå.

Efter 49 minutter bragte Valon Berisha gæsterne foran på et straffespark, og nogle minutter senere var samme spiller på pletten igen.

Valon Berisha hamrede bolden i mål til 2-0, og nu så det for alvor svært ud for Dortmund.

Efter 63 minutter fik André Schürrle skabt lidt håb med reduceringen til 1-2, men der blev ikke scoret yderligere.

Dermed venter der Dortmund en svær opgave i returkampen, hvor tyskerne er tvunget til at score to gange for at kunne gå videre.

Atlético Madrid fik et anderledes brugbart resultat ud af hjemmekampen mod Lokomotiv Moskva.

Det skete i en kamp mellem to hold, som danske FC København er stødt på i Europa League i denne sæson.

Atlético Madrid vandt 3-0 over det russiske hold, som dermed får meget svært ved at gå videre.

Saúl Ñíguez, Diego Costa og Koke kom på måltavlen for spanierne.

Franske Lyon fik et godt udgangspunkt for at komme videre, da holdet vandt 1-0 ude over russiske CSKA Moskva.