Bayern udspillede Besiktas og er tæt på CL-kvartfinale

Bayern München er godt på vej mod kvartfinalerne i fodboldens Champions League.

Tirsdag aften vandt de tyske mestre 5-0 hjemme over Besiktas i den første kamp i ottendedelsfinalerne.

Dermed står Bayern München med særdeles gode kort på hånden før returkampen 14. marts i Istanbul.

Besiktas måtte spille 75 minutter med ti spillere efter en tidlig udvisning.

Den faldt efter et kvarter i første halvleg og var helt korrekt, da Domagoj Vida fældede Robert Lewandowski i frit løb mod mål lige uden for straffesparksfeltet.

James Rodríguez var lige ved at score på det efterfølgende frispark, men hans afslutning gik tæt forbi mål.

Minuttet efter var Besiktas tæt på at bringe sig foran, da klubbens nyindkøbte veteranangriber Vagner Love lavede gode træk.

Den 33-årige brasilianer - som tilbage i 2005 vandt Uefa Cuppen med CSKA Moskva - sendte imidlertid bolden over mål.

Kort før pausen måtte James Rodríguez lade sig udskifte med Arjen Robben, og lige inden pausefløjtet kom Bayern foran.

Thomas Müller stod klar på det rette sted og sendte bolden i mål.

Anden halvleg formede sig som et stort pres mod Besiktas' mål, og de tyrkiske mestre - med den tidligere FC København-spiller Atiba Hutchinson som anfører - havde det svært.

Fem minutter inde i anden halvleg sendte Robert Lewandowski bolden på stolpen efter et frispark, og det blev et varsel om flere Bayern-mål.

Kingsley Coman fordoblede føringen, og senere scorede Thomas Müller for anden gang til 3-0.

Hvis der skulle have været en flig af spænding tilbage om det samlede udfald efter returkampen, så blev den elimineret i de sidste ti minutter.

Robert Lewandowski scorede to gange, så det ser helt umuligt ud for Besiktas at komme videre.