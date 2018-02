Barcelona hentede CL-point i London efter dansk brøler

FC Barcelona kunne være tilfreds med udbyttet i London, da det første opgør i Champions League mod Chelsea endte 1-1.

Intet er afgjort om billetten til kvartfinalen i turneringen, men Barcelona har gode kort på hånden før returmødet efter en aften, hvor danske Andreas Christensen gav en hjælpende fod til Barcelona.

Chelsea var foran 1-0, men et kvarter før tid koksede det helt for danskeren, der med en fejlaflevering serverede bolden til Andrés Iniesta, som fandt Lionel Messi, der sikkert udlignede.

Andreas Christensen havde ellers spillet en fin kamp indtil da, og Chelsea lagde også fint ud.

Eden Hazard var i hopla i Chelseas offensiv og tvang med sit tempo Barcelona på hælene efter 12 minutter.

Messi viste sine kvaliteter kort efter, da en flot pasning endte hos Paulinho, der headede lige forbi målet.

En fejlaflevering af Andreas Christensen forærede Barcelona et hjørnespark, og generelt virkede Chelseas forsvar nemt at ryste i fasen, mens kontraspillet ikke for alvor var kommet i gang efter 20 minutter.

Willian fik brudt igennem på et kontraløb efter en halv time, og Ivan Rakitic trak i nødbremsen og tog et gult kort.

Willian var kort efter i aktion igen. Brasilianeren tog et træk og hamrede bolden på stolpen med en flot afslutning.

Man skulle tro, det var løgn, men Willian fyrede fem minutter før pausen atter kanonen af, og endnu en gang blev gæsterne reddet af den ene stolpe.

Hazard flugtede bolden over mål kort efter, og selv om Barcelona havde bolden langt mest, var hjemmeholdet med i opgøret.

Med 0-0 blev opgøret en endnu mere taktisk affære i anden halvlegs indledning. Luis Suarez forsøgte sig, men Thibaut Courtois klarede i Chelsea-målet.

Efter en time slog Willian så til for tredje gang.

Brasilianeren trak lidt til siden uden for feltet og formåede at sparke bolden fladt uden om alle Barcelona-spillere og i mål til 1-0.

Med et kvarter igen ville Barcelona have straffespark efter en situation, hvor Suarez faldt til jorden. Det skete ikke.

I stedet sendte Andreas Christensen så den hasarderede aflevering på tværs i eget felt, som Andrés Iniesta opsnappede og serverede til Messi, der udlignede til slutresultatet.

Der spilles returkamp 14. marts i Barcelona.