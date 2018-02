Manchester United sendte danskerklub ud af FA Cuppen

Manchester United er klar til kvartfinalen i FA Cuppen.

Billetten videre i den traditionsrige engelske pokalturnering blev sikret med en 2-0-sejr ude over Huddersfield, som dermed må sige farvel til turneringen.

Der var blot spillet tre minutter, da United slog til.

Romelu Lukaku blev sendt afsted, og den store angriber holdt en modstander væk og sparkede fladt bolden i mål til 1-0.

Jonas Lössl stod på mål for hjemmeholdet, der også havde Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing med fra første fløjt.

De tre danskere holdt sammen med holdkammeraterne stand i resten af halvlegen og kunne gå til pausen bagud med et enkelt mål.

Det var dog takket være to offsidekendelser i forbindelse med to United-scoringer i halvlegens overtid.

Først blev Juan Matas scoring annulleret med hjælp fra VAR-systemet (Video Assistant Referee), og få minutter senere var det en scoring fra Nemanja Matic, der også blev annulleret, da linjedommeren hejste flaget.

Huddersfield var derfor stadig med i opgøret efter pausen, men missionen blev vanskeligere efter 56 minutter.

Her kombinerede Lukaku med Alexis Sánchez, som med en stikning sendte angriberen alene mod Huddersfield-målet.

Her kunne Lössl ikke stille noget op, da Lukaku sparkede bolden fladt i mål til slutresultatet 2-0.

Tidligere lørdag spillede Pierre-Emile Højbjerg de første 78 minutter for Southampton i udekampen mod West Bromwich.

Her vandt Southampton 2-1, og dermed er Højbjerg og co. også klar til kvartfinalen.

Det samme er Brighton, som hjemme besejrede Coventry fra den fjerdebedste række med 3-1.

Sheffield Wednesday og Swansea spillede 0-0, og dermed skal de to hold ud i et nyt opgør for at finde en vinder.