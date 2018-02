Lukas Lerager scorede i endnu en Bordeaux-sejr

Der var dansk fokus, da Bordeaux hjemme tog imod Amiens i den bedste franske liga.

Bordeaux vandt opgøret i Ligue 1 med 3-2, og det skyldtes blandt andet en scoring af den danske landsholdsspiller Lukas Lerager.

Midtbanespilleren bragte Bordeaux foran 2-0 med seks minutter tilbage af første halvleg.

Youssouf Sabaly sendte et indlæg ind fra højre side, og her var Lerager stødt med frem, og danskeren headede tæt for mål bolden i kassen.

Forinden var Bordeaux kommet foran 1-0 efter lidt over en halv time ved Jules Kounde.

Francois Kamano bragte hjemmeholdet på 3-0 i kampens 78. minut, inden Amiens reducerede minuttet efter og scorede til 2-3 i kampens sidste minut.

Martin Braithwaite var med hos Bordeaux for anden gang siden skiftet fra Middlesbrough, og den danske landsholdsspiller var på banen i hele opgøret.

Lukas Lerager har scoret to gange i ligaen i denne sæson for Bordeaux, som hentede den fjerde ligasejr i træk og er placeret på syvendepladsen med 35 point.

Suveræne Paris Saint-Germain topper med 65 point.