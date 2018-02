Leeds har fyret sin dansk-spansk cheftræner

Den dansk-spanske fodboldtræner Thomas Christiansen skal ikke længere bekymre sig om taktikken i den engelske traditionsklub Leeds United.

Søndag aften meddeler Leeds således, at Thomas Christiansen er færdig i klubben, hvor han i sommeren 2017 blev udpeget som cheftræner.

- Leeds United kan bekræfte, at cheftræner Thomas Christiansen har forladt klubben. Formand Andrea Radrizzani, bestyrelsen og klubbens direktører vil gerne takke Thomas og hans stab for deres hårde arbejde i de seneste otte måneder.

- Klubben har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, skriver Leeds på sin hjemmeside.

Leeds ligger placeret på tiendepladsen i den næstbedste engelske række, og lørdag tabte Leeds hjemme 1-4 i Championship til Cardiff, hvilket angiveligt var med til at fremtvinge fyringen.

I 30 kampe har Leeds indtil nu hentet 13 sejre i sæsonen, mens det også er blevet til 12 nederlag og fem uafgjorte kampe.

44-årige Thomas Christiansen blev hentet til Leeds før den nuværende sæson, efter at han i sæsonen forinden havde ført cypriotiske Apoel FC til mesterskabet.

I Europa League har Thomas Christiansen også tidligere gjort opmærksom på sig selv med en plads i ottendedelsfinalerne med den cypriotiske klub.

Thomas Christiansen spillede som aktiv blandt andre for FC Barcelona, og han opnåede to landskampe for Spanien, hvor han blev kendt for en scoring med hælen.

Han var aktiv fodboldspiller i en lang række klubber, og han sluttede karrieren med fem år i Tyskland, hvor han tørnede ud for Bochum og Hannover 96, inden han stoppede karrieren i 2006.

Thomas Christiansen blev første gang cheftræner for AEK Larnaca i Cypern i 2014, efter at han var assistenttræner i Al Jazira året forinden.