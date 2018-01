Barcelona bookede pokalsemifinale i Coutinho-debut

Mens Real Madrid lider, så kører det for FC Barcelona.

Torsdag spillede Barcelona sig i semifinalen i Copa del Rey, da Espanyol i det andet kvartfinaleopgør blev besejret 2-0.

Dermed vandt Barcelona sammenlagt 2-1, og det skete i et opgør, hvor Philippe Coutinho fik sin debut i Barcelona-trøjen.

Barcelona var på hjemmebane og skulle vende 0-1, og hjemmeholdet havde da også sat tidlig vand over.

Der var blot spillet otte minutter, da Luis Suarez bragede Barcelona på 1-0, efter at angriberen liggende i luften headede bolden i mål efter en fornem aflevering fra Aleix Vidal.

Så var opgøret helt lige.

Barcelona stillede ikke med et reservespækket mandskab, og Lionel Messi var med fra start.

Argentinerne viste sin klasse efter 25 minutter, da han øgede til 2-0. Messi havde egentlig tabt bolden, men han generobrede den og fra kanten af straffesparksfeltet trykkede han af.

Bolden blev rettet af undervejs i Espanyols forsvar af Naldo og snød Pau Lopez i målet.

Messi var tæt på at øge til 3-0 i halvlegens sidste minut, da en bold blev løftet frem, men argentineren fik sendt bolden snert forbi mål.

Med en samlet 2-1-føring var Barcelona semifinaleklar, men en enkelt scoring til Espanyol ville ændre udfaldet. Messi trykkede igen af efter 54 minutter fra distancen. Også i den situation strøg bolden dog forbi mål.

På bænken sad Philippe Coutinho efter sit skifte fra Liverpool.

Brasilianeren har trukket med en skade i de første uger i Barcelona, men efter 68 minutter blev Coutinho sendt på banen i stedet for Andrés Iniesta til stor jubel.

Coutinho fandt Suarez med en pasning, men Suarez misbrugte muligheden, og det samme gjorde Ivan Rakitic på den efterfølgende chance et kvarter før tid.

Espanyol følte sig snydt for et straffespark med ti minutter igen, men dommerens fløjte var tavs.

Messi headede på træværket i slutfasen, og Barcelona endte med at køre sejren hjem, og mens Barcelona kunne juble, så er der stadig dårlig stemning i Madrid.

Her blev Real Madrid onsdag sendt ud af turneringen med et nederlag hjemme på 1-2 til Leganes, der gik videre fra kvartfinalen på reglen om udebanemål, efter at Real Madrid ude havde vundet det første opgør 1-0.